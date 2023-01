Sci; slalom di Adelboden: guida Braathen, ottavo tempo per Sala

(ANSA) - ADELBODEN (SVIZZERA), 08 GEN - Il norvegese Lucas Braathen, in 54"35, è al comando dopo la prima manche dello speciale di Adlboden (Svizzera). Alle sue spalle lo svizzero Loic Meillard, in 54"87, e il tedesco Linus Strasser, in 54"95.

Miglior azzurro è il lombardo Tommaso Sala, 8/o in 55"69. Alex Vinatzer è invece 15/o in 56"45, più indietro ci sono Stefano Gross in 55"73, Giuliano Razzoli in 57"76 e Simon Maurberger in 58"26. (ANSA).