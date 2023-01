Sci: cdm; a Braathen slalom Adelboden, l'azzurro Vinatzer è 4/o

(ANSA) - ADELBODEN, 08 GEN - Il norvegese Lucas Braathen - 22 anni, terzo successo stagionale e quinto in carriera - ha vinto in 1.49.31 lo slalom speciale di cdm di Adelboden. Alle sue spalle il connazionale Atle Mcgrath in 1.50.02 ed il tedesco Linus Strasser in 1.50.23.

Miglior azzurro in una squadra che dà segnali positivi - con una ottima seconda manche in cui ha recuperato con il pettorale 22 ben 11 posizioni - è l'altoatesino Alex Vinatzer quarto in 1.50.24 e ad un solo centesimo dal podio. Tommaso Sala, sempre con un forte mal di schiena contro cui combattere, ha chiuso solidamente i15/ n 1.51.47 dopo essere stato ottavo nella prima manche. Stesso tempo per Stefano Gross e poi c'è' Giuliano Razzoli 26/o in 1.52.62 Il norvegese Henrik Kristoffersen, fuori tempo massimo gia' nella prima che per un erroraccio, perde il pettorale rosso a favore di Braathen.

La coppa del mondo uomini resta sui monti svizzeri e passa nella vicina Wengen per le famose gare del Lauberhorn: venerdi prossimo superG, sabato la discesa piu' lunga del mondo e domenica uno slalom speciale. Per l'Italia sono attese soprattutto le due gare veloci per vedere se il 2023 restituirà un Dominik Paris finalmente competitivo (ANSA).