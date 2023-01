Sci: Brignone 2/a in gigante Kranjska,per Shiffrin 82/a vittoria

(ANSA) - KRANJSKA GORA, 08 GEN - Federica Brignone nel secondo gigante di Kranjska ha agguantato finalmente il suo primo podio stagionale ed il 50/o in carriera arrivando 2/a in 1.53.30 alle spalle di una inarrestabile Mikaela Shffrin.

L'americana ha vinto in 1.52.53 portando cosi a 82 i suoi successi in carriera diventando con la sua connazionale Lindsey Vonn la sciatrice più vincente di sempre. Shiffrin ha ora nel mirino il record assoluto di 86 vittorie dello svedese Ingemar Stenmark: poi sarà lo sciatore più vittorioso della storia.

Terza in questo gigante la svizzera Lara Gut-Behrami in 1.53.50.

Marta Bassino ha invece interrotto la striscia di cinque podi stagionali consecutivi chiudendo 5/a in 1.53.69. Il pettorale rosso di leader del gigante resta però suo con 425 punti contro i 400 di Shiffrin. Per l'Italia di nuovo in classifica la giovane meranese Elisa Platino 16/a in 1.55.45 e miglior risultato in carriera proprio nel giorno del suo 24/o compleanno. Anche i suoi sono punti preziosi che insieme ai tanti di Sofia Goggia, Marta Bassino, Elena Curtoni e Federica Brignone stanno confermando l'Italia delle donne come grande potenza dello sci, saldamente davanti all'Austria (1793) con 1925 punti ed alle spalle solo della Svizzera (2332) nella classifica per nazioni. La prossima tappa di coppa sarà martedì sera in Austria per lo slalom notturno di Flachau. (ANSA).