Sci:gigante1 Kranjska,avanti Grenier,Brignone 3/a e Bassino 4/a

(ANSA) - KRANJSKA GORA, 07 GEN - A sorpresa la canadese Valerie Grenier in 57.05 e' al comando dopo la prima manche del primo gigante di cdm di Kranjska Gora. Alle sue spalle la svizzera Lara Gut- Behrami in 57.09 e subito dopo le azzurre Federica Brignone 3/A in 57.21 e Marta Bassino 4/a in 57.29.

Quinta posizione, in una classifica molto stretta con ele prime dieci racchiuse in 93 centesimi, per la campionessa Usa Mikaela shiffrin in 57.36.

Per l'Italia - su una pista come sempre difficile ma con il fondo che sembra tenere bene nonostante le temperature elevate di questi giorni - c'è poi la vicentina Asja Zenere che con il pettorale 32 ha ottenuto il buon tempo di 59.32 e punta a classificarsi per la seconda manche.

Seconda decisiva manche alle ore 12,30. (ANSA).