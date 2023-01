Sci nordico: da domani tappa trentina del Tour de Ski

(ANSA) - BOLZANO, 05 GEN - Domani riprende in Italia il 17/o Tour de Ski con il trittico di gare in Val di Fiemme. Oggi sulle piste del Centro del Fondo di Lago di Tesero gli atleti delle 24 nazioni rappresentate hanno potuto testare le piste perfettamente innevate, nonostante le temperature miti.

L'Italia si propone protagonista nella prova Sprint con il valdostano Federico Pellegrino, attualmente secondo nel Tour a soli 12" dal fuoriclasse norvegese Johannes H›sflot Klæbo, e con il trentino Simone Mocellini che in Coppa del Mondo ha conquistato un sorprendente secondo posto a Beitostolen. A dominare la classifica femminile c'è la svedese Frida Karlsson, seguita dalla norvegese Tiril Udnes Weng, mentre l'altra norge Anne Kjersti Kalvaa è stata costretta ad abbandonare il Tour perché positiva al Covid. Il programma per domani prevede alle ore 10 le qualifiche e alle 12.30 le finali. Appuntamento a domani sulle piste olimpiche fiemmesi con la diretta su Rai Sport (anche qualifiche) e su Eurosport. (ANSA).