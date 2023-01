Sci nordico: Pellegrino in rimonta,3/o in 20 km Tour de Ski

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Federico Pellegrino prosegue la propria striscia trionfale che contraddistingue questa stagione.

Nella 20 km a inseguimento skating di Oberstdorf (Germania) arriva il sesto podio stagionale, il 40/o nelle gare individuali. Ma il terzo posto alle spalle del solito Klaebo e dell'altro norvegese Sindre Skar oggi vale un oro. Il gruppone che si era formato in gara, è partito per lo sprint finale appena terminata l'ultima salita del percorso. davanti ben cinque norvegesi a fare l'andatura, fino alla penultima curva, prima dell'immissione nel rettilineo finale. Pellegrino si è fatto spazio fra le tute rosse degli avversari e si è collocato in terza posizione proprio mentre aumentava il ritmo del finale di gara. Sul rettilineo, il poliziotto valdostano ha provato anche a prendersi il secondo posto. Un podio bellissimo, a soli 2″1 da Klaebo e a 3 decimi da Skar che danno la conferma della polivalenza acquisita dall'azzurro, soprattutto quando si tratta di gareggiare sull'uomo. Si è rivisto anche un buon Francesco De Fabiani che ha chiuso al 18/o posto di giornata con 10″8 di svantaggio. Dietmar Noeckler ha chiuso 25/o, Davide Graz 27/o.

Oltre la 30/a piazza gli altri azzurri. Pellegrino, con questo podio, balza al secondo posto della classifica del Tour de Ski con 12" di svantaggio su Klaebo, che guida con il tempo di 1h31'02". Terzo l'altro norvegese Goldberg, a 14" dal leader.

Bene anche Francesco de Fabiani, 13/o a 1'24" da Klaebo.

Noeckler è 21/o a 1″57. (ANSA).