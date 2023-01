Sci: Cdm; Speciale a Garmish, in testa Kristoffersen

(ANSA) - GARMISH-PARTEHNKIRKHEN, 04 GEN - Il norvegese Henrik Kristoffersen in 52.84 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo di sci di Garmisch-Partenkirchen, prima gara del 2023. Alle sue spalle il tedesco Linus Strasser in 53.55 e il francese Clement Noel in 53.77.

Miglior azzurro, su una pista in cattivo stato per le temperature elevate causando grandi difficolta' agli atleti e forti distacchi, e' il lombardo Tommaso Sala che con il pettorale 13 si e' piazzato 10/o in 54.94 facendo in queste condizioni davvero una buona prova. Poi c'e il trentino Stefano Gross 26/o in 56.83. Terzo slalom e terza inforcata in serie invece per Alex Vinatzer. Stessa sorte per Giuliano Razzoli mentre fuori tempo massimo sono finiti Simon Maurberger in 57.07, Tobias Kastlunger in 58.95 e Matteo Canins in 59.00.

(ANSA).