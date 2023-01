Sci nordico: Pellegrino 3/o in 10 km inseguimento Tour de Ski

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Altro podio per Federico Pellegrino nel Tour de Ski di sci nordico. Dopo il secondo posto nello sprint di Val Mustair, ieri, oggi l'azzurro ha chiuso terzo dopo il fotofinish i 10 chilometri inseguimento a tecnica classica, sempre in Svizzera. La gara è stata vinta dal norvegese Johannes Klaebo, in 25'55''; l'atleta valdostano e' arrivato appaiato al traguardo con l'altro norvegese, Paal Golberg, e il cronometro ha fissato per tutti e due un ritardo di 10''02. Il fotofinish ha stabilito che il piede di Pellegrino era qualche millimetro indietro. (ANSA).