Cdm: Odermatt domina superG Bormio, male Italia

(ANSA) - BORMIO, 29 DIC - Quinta vittoria stagionale e 16/a in carriera per lo svizzero Marco Odematt che ha dominato il superG di coppa del mondo di Bormio sulla sempre difficilissima pista Stelvio, che non ha portato fortuna all'Italia. Odermatt, che ha chiuso la sua prova in in 1.29.27, è cosi passato in testa anche alla classifica di superG oltre a guidare quella di gigante ed essere nettamente al comando di quella generale puntando alla sua seconda coppa del mondo consecutiva. Secondo posto - dopo il successo di ieri in discesa - per l'austriaco Vincent Kriechmayr (1.29.91) e terzo un po' a sorpresa lo svizzero Loic Meillard (1.30.49), considerato sinora soprattutto uno slalomista.

Per l'Italia, partito con il pettorale 1 quasi a marcare subito una giornata negativa, con una linea troppo larga è finito invece fuori già dopo il primo intermedio Dominik Paris.

Per lui c'è stato un inspiegabile inizio di stagione tutto da dimenticare in cui come miglior risultato ha ottenuto solo il decimo posto nella discesa sulla Stelvio. In classifica per gli azzurri il migliore è stato così il veterano Christof Innerhofer, alla sua 301/a gara di coppa del mondo, arrivato però 19/o (1.32.07). Poi ci sono Giovanni Franzoni 22/o, Matteo Marsaglia 25/o , Mattia Casse 28/o con un erroraccio nella parte alta. Chiude Florian Schieder, trentesimo.

La prossima tappa di cdm uomini sarà lo slalom speciale notturno dì Garmisch-Partenkirchen (Germania) il 4 gennaio.

