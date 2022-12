Kriechmayr vince discesa Bormio, Casse nono

L'austriaco Vincent Kriechmayr in 1.54.68 ha vinto la discesa di Cdm su una pista Stelvio di Bormio ancor più' massacrante del solito per il fondo lucido, molto mosso, ghiacciato e duro dopo un abbassamento della temperatura . Per lui - 31 anni e trionfatore ai Mondiali a Cortina con due ori nelle gare veloci - e' la 14/a vittoria in carriera e la 15/a dell'Austria sulla pista piu' faticosa del mondo. Sul podio al secondo posto il canadese James Crawford in 1.55.08 e terzo il norvegese Aleksander Kilde in 1.55.38. Quarto in 1.56.14 lo svizzero Marco Odermatt, leader della classifica generale e ancora a caccia della sua prima vittoria in discesa.

Miglior azzurro anche in questa gara, a conferma di una forma e di una carica agonistica strepitose,e' il piemontese Mattia Casse, 9/o in 1.56.97. Poi Dominik Paris - arrivato come tutti gli altri quasi esausto in fondo alla gara - 10/o in 1.56.97. Per Domme, che rimane il re della Stelvio con le sue sei vittorie in discesa ed una in superG, e' comunque il miglior risultato stagionale che lo riporta nel pacchetto dei piu' veloci uomini jet. In classifica, con una prova eccellente anche l'altoatesino Florian Shieder, 13/o in 1.57.24 con il pettorale 45. Poi anche Matteo Marsaglia 20/o in 1.57.94 , Christof Innerhofer 22/o in 1.57.96, Pietro Zazzi 25/o in 1.28.23, Giovanni Franzoni 26/o in 1.58.34 e Nicolo' Molteni 30/0 in 1.58.66. Giovedì a Bormio tocca al superG (ore 11,30), ultima gara del 2022.