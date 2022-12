Sci: Cdm; gigante2 Semmering, vince Shiffrin, 3/a Bassino

(ANSA) - SEMMERING, 28 DIC - Ancora un podio - il sesto in serie ed il 29 esimo in carriera- per l'azzurra Marta Bassino, terza in 2.03.98 anche nel secondo gigante di Semmering.

Ha rivinto - ennesima sua magica doppietta- in2.03.51 la statunitense Mikaeala Shiffrin , al 79/o successo in carriera.

Seconda, con un recupero prodigioso dopo un grave errore che le ha consentito di strappare la piazza d'onore a Bassino, la svizzera Lara Gut-Behrami in 2.03.61. Quarto posto , dopo il quinto nel gigante di matrtedi', per Federica Brignone in 2.04.01.

Per l'Italia e' poi andata punti anche la vicentina Asja Zenere , 24/a in 2.07.19 con il pettorale 39.

Domani a Semmering si chiude l'anno con uno slalom speciale pomeridiano alla luce dei riflettori: prima manche alle 15 e seconda alle 18,30. (ANSA).