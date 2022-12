Sci: Cdm; Bassino 3/a in gigante1 Semmering, vince Shiffrin

(ANSA) - SEMMERING, 27 DIC - Ancora un podio per l'azzurra Marta Bassino, terza nel terzo gigante stagionale che a Semmering ha recuperato Soelden. L'azzurra - con una vittoria, un secondo ed un terzo posto su tre gare- mantiene con 240 punti il pettorale rosso di leader del gigante.

Ennesima vittoria della sua strepitosa carriera con 78 successi per la statunitense Mikaela shiffrin in 2.07.18. Seconda la slovacca Petra Vhlova in 2.07.31, mentre Marta Bassino, con una seconda manche eccezionale, ha chiuso in 2.07.49. Per l'italia c'è' poi un bel 5/o posto per Federica Brignone in 2.08.43.

Domani ancora uno slalom gigante (ore 10 e 13). (ANSA).