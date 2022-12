Cdm: slalomisti azzurri al lavoro da Santo Stefano

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Il prossimo appuntamento di coppa del mondo tra i pali stretti è fissato solo per il prossimo 4 gennaio a Garmisch (Germania) ma per cercare di migliorare i risultati ottenuti dalla squadra nei due precedenti slalom, in Val d'Isère e a Madonna di Campiglio, il dt, Massimo Carca, ha deciso di convocare da lunedì prossimo cinque atleti per una tre giorni di allenamenti sulle piste della Val di Fassa.

Si tratta di Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Stefano Gross, ai quali si aggiungerà anche Tommaso Saccardi, e che saranno seguiti dall'allenatore responsabile Simone Deldio. Nei due slalom disputati, l'Italia ha portato a casa un decimo posto in Francia, con Tobias Kastluneger, e un 13/o a Campiglio con Sala. Vinatzer e Razzoli, i migliori specialisti, sono stati frenati da problemi fisici e potrebbero tornare in piena forma per Garmisch. (ANSA).