Sci: cdm; Braathen guida lo slalom di Campiglio, Sala 13/o

(ANSA) - MADONNA DI CAMPIGLIO, 22 DIC - Il norvegese Lucas Braathen è saldamente al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Madonna di Campiglio, col tempo di 49.30 .

Alle sue spalle lo svizzero Loic Meillard in 49.72 ed il tedesco Linus Strasser in 49.80. Per l'Italia, dopo la prova dei primi quaranta atleti al via, il migliore è il lombardo Tommaso Sala - il più veloce sino al primo intermedio - 13/o in 50.35 ma non lontanissimo dalla zona podio.

Giuliano Razzoli, che aveva saltato il primo slalom di Val d'Isere per curare una ernia alla schiena, ha chiuso 16/o in 50.55. Ancora una inforcata per Alex Vinatzer che ha gareggiato con un tutore rigido al ginocchio destro per una leggera lesione al menisco riportata lunedi' nel gigante di Alta Badia. Piu' indietro Simon Maurberger in 51.18 ed il trentino Stefano Gross in 51.25.

Si gareggia sul classico Canalone Miramonti con un fondo che ha retto bene prima una nevicata e poi le temperature sopra lo zero delle ultime ore. I punti piu' difficili della pista sono come sempre il ripido muro centrale con diversi passaggi in contropendenza e le ultime porte a ridosso del traguardo sistemate d in maniera aritmica. Eccezionale apripista e' stato il trentino Giacomo Bertagnolli, oro paraolimpico ipovedenti.

