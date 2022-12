Sci: cdm, Braathen vince slalom gigante in Alta Badia

(ANSA) - ALTA BADIA, 18 DIC - Lo slalom gigante in Alta Badia è stato vinto in 2.36.35 dal norvegese Lukas Braathen - 22 anni, mamma brasiliana e papà scandinavo, al quarto successo in carriera - davanti al connazionale Henrik Kristoffersen in 2.36.37. Terzo in 2.36.45 lo svizzero Marco Odermatt, autore di un gran recupero dopo una brutta prima manche che lo aveva visto al nono posto.

Per l'Italia in classifica, dopo una seconda manche più filante e un po' meno angolata della prima, ci sono il giovane bergamasco di 21 anni Filippo Della Vite, 17/o in 2.38.69 - per lui ancora un bella gara dopo il 12/o posto in Val d'Isere - e Luca De Aliprandini 18/o in 2.28.85, che ha portato a termine il suo primo gigante dopo due uscite consecutive.

Domani nella località ladina ci sarà un altro gigante, il quarto della stagione. (ANSA).