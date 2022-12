Sci: Cdm; Goggia decide di gareggiare in discesa2 St. Moritz

(ANSA) - ST. MORITZ, 17 DIC - L'azzurra Sofia Goggia prendera' parte oggi alla seconda discesa libera di Coppa del Mondi donne, a St. Moritz. Lo ha deciso l'atleta che, evidentemente, in queste ore si è sentita bene dopo l'intervento di ieri a Milano per ridurre la frattura scomposta della mano sinistra riportata in discesa1 in cui e' arrivata seconda.

L'azzurra, che correra' con un tutore alla mano appositamente preparato, scendera' in pista con il pettorale 9. (ANSA).