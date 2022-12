Coppa Europa: Vinatzer vince slalom Pozza di Fassa

(ANSA) - POZZA DI FASSA, 16 DIC - L'azzurro Alex Vinatzer è tornato a vincere in Coppa Europa. Oltre quattro anni dopo l'ultimo successo nello slalom di Levi, l'altoatesino ha infatti vinto il classico speciale di Pozza di Fassa sulla famosa "Aloch". Il gardenese ha disputato una gara davvero molto solida: terzo a 88 centesimi (col pettorale numero 20) al termine della prima manche, si è scatenato nella seconda manche facendo la differenza per portare a casa il suo secondo podio stagionale nel circuito, dopo quello in gigante a Zinal.

Al secondo posto lo svizzero Marc Rochat a 39 centesimi da Vinatzer. Terzo, invece, il bravo francese Steven Amiez a 65 centesimi dall'azzurro. Vinatzer e' atteso ora soprattutto dallo speciale di coppa del mondo di Campiglio, la sera del 22 dicembre . (ANSA).