Sci: Coppa Europa, anche campione olimpico Noel a Obereggen

(ANSA) - OBEREGGEN, 13 DIC - Il campione olimpico di slalom in carica Clement Noel guida la lista d'iscrizione provvisoria per lo slalom di Coppa Europa a Obereggen che si terrà questo giovedì, 15 dicembre, sull'impegnativa pista Maierl. Si tratta del primo slalom della stagione in Coppa Europa. In parallelo la discesa di Coppa del Mondo in Val Gardena, dove si recupera la gara di Beaver Creek.

Il venticinquenne Noel ha già preso posto sul podio di Obereggen: nel 2017 si piazzò terzo. I 191 centimetri del francese non sono proprio la stazza ideale per lo slalom, ma Noel è dotato di un enorme talento. Infatti in slalom guida l'attuale graduatoria mondiale FIS ed è il campione olimpico in carica.

Mentre non si trova in lista il detentore del titolo Alexander Steen Olsen, sia il secondo del 2021, Anton Tremmel (Germania), sia il terzo del 2021, Albert Popov (Bulgaria), figurano nella lista provvisoria. Gli azzurri basano le loro speranze tra gli altri sul sorprendente decimo dello slalom in Val d'Isere Tobias Kastlunger e su Matteo Canins, Federico Liberatore e Hans Vaccari.

I lavori preparativi a Obereggen intanto continuano. Fino a domenica la pista Maierl con la sua pendenza fino al 55 per cento era aperta al pubblico. Da ieri, lunedì, è chiusa per i lavori di perfezionamento con la barratura. Nella neve viene iniettata acqua ad alta pressione per rendere la pista più compatta. "Approfittiamo delle temperature rigide per poter offrire a tutti gli atleti - anche a quelli con i pettorali più alti - buone condizioni di gara, come da sempre è la pretesa di noi organizzatori". Così Eduard 'Edi' Pichler, direttore di gara e presidente del comitato organizzativo attorno a SC Ega, scuola sci di Obereggen, Latemar Spa e ASV Nova Ponente.

È una tradizione che molti atleti a Obereggen verificano il loro stato di forma in questo inizio stagione. In più Obereggen spesso porta bene a chi fa una buona gara. La conferma arriva da Alexander Steen Olsen che dopo il suo trionfo a Obereggen nella scorsa stagione ha vinto la classifica di slalom in Coppa Europa e si è aggiudicato ben due titoli mondiali juniores. Come da palinsesto, Rai Sport fa vedere lo slalom di Obereggen in differita venerdì 16 dicembre alle 16 e poi alle 0.50. (ANSA).