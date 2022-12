Sci: Allegre il più veloce in 1/a prova Gardena, Casse 2/o

(ANSA) - VALGARDENA, 13 DIC - Con condizioni meteo in progressivo miglioramento, il francese Nils Allegre con l'alto pettorale 53 e' stato il piu' veloce in 2.06.13 nella prima prova cronometrata in vista delle due discese di coppa del mondo in programma in Val Gardena. Dietro di lui gli azzurri Mattia Casse, 2.06.18 e pettorale 30, ed il norvegese Markus Fossland in 2.06.54 e pettorale 58. Quarto con il n.54 l'altro giovane azzurro Federico Simoni in 2.06.54.

Decisamente piu' indietro in questa prima presa di contatto con la Saslong tutti i migliori velocisti e pure gli azzurri Dominik Paris e Christof Innerhofer. Domani seconda ed ultima prova.

Giovedì toccherà alla prima discesa, recupero di Beaver Creek.

Venerdì ci sarà invece il superG - 100/a gara di coppa in val Gardeana - e sabato la classica libera. Questa tappa di coppa è per gli organizzatori anche una importante occasione per promuovere la candidatura della Val Gardena ai Mondiali 2029 dopo aver ospitato quelli del 1970. (ANSA).