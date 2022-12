Sci: cdm; alla svizzera Holdener slalom Sestriere,Della Mea 19/a

(ANSA) - SESTRIERE, 11 DIC - Lo slalom speciale di cdm del Sestriere è stato vinto dalla svizzera Wendy Holdener in 1.56.29, al secondo successo di fila dopo quello nello speciale di Killington. Dietro di lei la statutitense Mikaela Shiffrin in 1.56.76 e la slovacca Petra Vlhova in 1.56.99.

Per l'Italia tre atlete in classifica - e già questa è una buona notizia in questa disciplina ostica da ormai troppi anni - e la migliore è stata la friulana Lara Della Mea, anche se solo 19/a in 1.59.54 dopo una seconda manche con qualche incertezza di troppo. Poi ci sono l'altoatesina Vera Tschurtschenthaler 20/a in 1.59.97 e la piemontese Lucrezia Lorenzi 28/a in 2.00.64 mentre Anita Gulli ha inforcato.

Per l'italiana Lara Colturi (che però gareggia per l'Albania) a 16 anni appena compiuti primi punti anche in slalom speciale, dopo quelli ottenuti con il 17/o posto nel gigante di Killington. A fianco di Lara al cancelletto di partenza anche in questa gara c'era la mamma, l'ex azzurra Daniela Ceccarelli, oro olimpico in superG. Colturi ha terminato 25/a in 2.00.18.

La coppa del mondo donne si sposta in Svizzera, a Saint-Moritz, dove da venerdì a domenica ci saranno due libere ed un superG. Torna così in pista Sofia Goggia. (ANSA).