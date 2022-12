Sci: Vlhova guida il gigante di Sestriere, la Bassino è 2/a

Malgrado qualche piccolo errore sul muro, ma velocissima nel tratto finale, l'azzurra Marta Bassino in 1'12"37 è seconda dopo la prima manche del gigante della Coppa del mondo di sci alpino che si disputa a Sestriere (Torino). Al comando, con un vantaggio minimo, c'è la slovacca Petra Vlhova (1'12"30); terza è la francese Tessa Worley in 1'12"70. Solo 4/a in 1'12"74 la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin.

Per l'Italia ci sono poi, dopo qualche errore, Federica Brignone, comunque buona 7/a in 1'13"26; la giovane Asja Zenere, addirittura 12/a in 1'14"15, con il pettorale 43, e Roberta Melesi, 24/a in 1'14"80 con il pettorale 40. Non si sono invece classificate fra le 30 ammesse alla seconda manche le velociste Sofia Goggia (1'16"04) ed Elena Curtoni (1'16"21) che hanno partecipato al gigante soprattutto per allenarsi. Non classificate anche Elisa Platino (1'16"02) e Luisa Bertani (1'18"04).

Si gareggia sulla pista Giovanni Alberto Agnelli, un tracciato non particolarmente difficile con un unico muro non molto pendente, ma un lungo tratto centrale molto pianeggiante sul quale è fondamentale tenere alte velocità. Il fondo pista è a tratti granuloso e complicato dopo i lavori per ripulire la pista dalla neve caduta nelle ultime ore. Manche decisiva alle ore 13,30.