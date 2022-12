Sci: Cdm; Val Gardena recupera discesa Beaver Creek

(ANSA) - SELVA DI VAL GARDENA, 05 DIC - La Val Gardena recuperera' il 15 dicembre prossimo la discesa di cdm uomini cancellata per maltempo venerdi' scorso a Beaver Creek.

In Val Gardena nei due giorni successivi di dispeteranno poi come di consueto un superG e la classica discesa sulla Saslong.

