Sci: Cdm; Goggia, soddisfatta ma ho ancora molto margine

(ANSA) - LAKE LOUISE, 02 DIC - "Sono molto contenta del risultato, soprattutto perchè la mia prestazione non è stata perfetta. Partire con una vittoria è top ma ci sono alcuni punti dove è certamente possibile migliorare. Sono stata sporca in alcuni tratti ed è chiaro che ci sono margini per crescere ulteriormente, anche se sappiamo che la perfezione non esiste.

Del resto eravamo alla prima gara e c'era tanta voglia di cominciare'', e' il commento di Sofia Goggia dopo questa sua prima vittoria stagionale .

'' L'obiettivo per la discesa di domani è certamente di migliorare ma va detto che ogni giorno ha una storia a sè.

Rispetto alle tre vittorie della scorsa stagione - ha aggiunto la bergamasca - oggi è stato un successo più risicato sulla concorrenza. Penso sia dovuto al fatto che, con tre giorni di prove ufficiali, ci sia stata la possibilità da parte di tutte di capire meglio i punti più importanti della pista e scegliere le linee più adatte. In vista di domani cercherò di studiare ancora di più al video per sciare ancora meglio". (ANSA).