Sci: slalom Killington, vittoria ex aequo Holdener-Swenn Larsson

(ANSA) - KILLINGTON, 27 NOV - Nello slalom speciale di Coppa del Mondo a Killington vittoria ex aequo per la svizzera Wendy Holdener e la svedese Anna Swenn Larsson in 1.42.97. Per entrambe e' il primo successo in questa disciplina. Terza l'ustriaca Katharina Truppe in 1.43.19 mentre la statunitense Mikaela Shiffrin, al comando dopo la prima manche, ha chiuso solo 5/a in 1.43.56.

Per l'Italia la migliore e' stata Marta Rossetti, 18/a in 1.44.62. Poi in classifica c'e' anche Federica Brignone 24/a in 1.45.16.

La coppa del mondo donne passa ora in Canada, a Lake Louise: da venerdi' a domenica prossima sono in programma due discese ed un superG. Torna cosi' in pista l'azzurra Sofia Goggia che lo scorso anno vinse tutte e tre le gare canadesi. (ANSA).