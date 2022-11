Sci: cdm; slalom Killington, in testa Shiffrin

(ANSA) - KILLINGTON, 27 NOV - La statunitense Mikaela Shiffrin in 50.35 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del Mondo a Killington. Alle sue spalle la svizzera Wendy Holdener in 50.56 e l'austriaca Katharina Liensberger in 50.57.

Migliori azzurre Marta Rossetti 26/a in 53.31 e Federica Brignone 28/a in 53.35 , entrambe ammesse pertanto alla seconda manche. Fuori tempo massimo invece Lara Della Mea , 33/a in 53.64 ,mentre e' uscita Anita Gulli. Stessa sorte per l'italiana Lara Colturi che corre per l'Albania. Seconda manche alle ore 19. (ANSA).