Sci: svedese Hector guida nel gigante di Killington, Bassino 5/a

(ANSA) - KILLINGTON (USA), 26 NOV - La svedese Sara Hector, oro ai Giochi di Pechino lo scorso anno, è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Coppa del mondo a Killington, con il tempo di 52"29. Alle sue spalle la norvegese Ragnhild Mowinckel, in 52"67, terza la svizzera Lara Gut-Behrami (52"72). Miglior azzurra è la piemontese Marta Bassino che, malgrado qualche sbavatura, ha chiuso in 5/a posizione, con il tempo di 52"88, alle spalle della slovacca Petra Vhlova, 4/a (52"75). Più indietro, 12/a in 53"65, l'altra azzurra Federica Brignone. La statunitense Mikaela Shiffrin, leader di Coppa del mondo, è 10/a in 53"65. Si gareggia su un tracciato un po' accorciato per vento in quota, su un fondo duro e compatto, con porte molto angolate soprattutto sul lungo muro finale. Seconda e decisiva manche alle ore 19. (ANSA).