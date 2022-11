Sci: cdm; slalom 2 Levi, in testa Shiffrin

(ANSA) - LEVI, 20 NOV - La statunitense Mikaela Shiffrin in 56.86 e' al comando dopo la prima manche del secondo slalom speciale di Coppa del mondo di Levi. Alle sue spalle la tedesca Lena Duerr in 56.93 e la slovacca Petra Vlhova in 56.96.

Per l'Italia anche in questo secondo slam speciale si e' classificata per la seconda manche la piemontese Anita Gulli, 28/a in 58,57. Niente da fare invece per Lara Della Mea , 31/a e fuori tempo massimo in 58.73, e Marta Rossetti in 1.00. 53 .

Vera Tschurtschenthaler invece non ha chiuso la prova come del resto anche Lara Colturi, l'italiana di 16 anni che corre per l'Albania. Seconda manche alle 13,15. (ANSA).