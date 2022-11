Sci: slalom Levi, in testa Duerr davanti a Shiffrin e Vlhova

(ANSA) - LEVI (FINLANDIA), 19 NOV - La tedesca Lena Duerr in 54.48 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Levi, prima gara della stagione. Alle sue spalle la svedese Anna Swenn Larsson in 54.93 e la statunitense Mikaela Shiffrin in 55.03. La slovacca Petra Vlhova, che ha vinto questo slalom per ben cinque volte, e' quarta in 55.05.

Una sola delle quattro azzurre al via si è classificata tra le migliori trenta ammesse alla manche decisiva delle ore 13: è Anita Gulli , 22/a in 56.40. Le altre tre - Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler e Marta Rossetti - sono finite fuori tempo massimo.

Al suo esordio in coppa del mondo con i colori dell'Albania, non si e' classificata per la seconda anche anche l'italiana Lara Colturi , 16 anni appena compiuti e figlia dell'ex azzurra Daniela Ceccarelli , oro alle Olimpiadi di Salt Lake (ANSA).