Cdm: problemi di neve anche per le gare di Lech

(ANSA) - LECH, 04 NOV - Dopo un inizio di stagione disastroso con cinque gare su sei cancellate, ci sono problemi di neve anche a Lech per la prossima tappa di coppa del mondo. Il programma prevede per il 12 e 13 novembre prossimi un gigante parallelo donne ed uno uomini. Ma a Lech la neve scarseggia e la Fis ha rinviato a domenica prossima il previsto e obbligatorio controllo neve che precede ogni gara. La speranza è che arrivi un abbassamento della temperature che permetta di mettere in funzione i cannoni per innevare adeguatamente la pista.

Altrimenti - ha già fatto sapere Fis - anche le due gare di Lech saranno cancellate senza recupero. (ANSA).