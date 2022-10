Cdm: Odermatt vince gigante Soelden, delusione Italia

(ANSA) - SOELDEN, 23 OTT - Lo svizzero Marco Odermatt ha vinto lo slalom gigante di Soelden, prima gara della stagione.

Oro olimpico di specialità e detentore della coppa del mondo, il 25enne elvetico con il tempo di 2.04.72 si è preso il 12/o successo in carriera. Sul podio con lui lo sloveno Zan Kranjec (2.05.48) ed il norvegese Heinrich Kristoffersen (2.05.69).

Un solo azzurro in classifica per un'Italia partita male in questa stagione: è Giovanni Borsotti che, 22/o dopo la prima manche, nella seconda discesa ha commesso un erroraccio chiudendo in 2.10.47 che gli vale l' ultimo posto in classifica.

La prossima tappa di coppa del mondo per gli uomini sarà il parallelo gigante del 15 novembre a Lech, in Austria. (ANSA).