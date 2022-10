Manca neve, salta la discesa maschile di Cdm a Zermatt-Cervinia

(ANSA) - AOSTA, 22 OTT - Le condizioni nella parte bassa della pista 'Gran Becca' non sono ottimali e quindi la Fis ha deciso di cancellare la discesa libera maschile del 29 e 30 ottobre prossimi di Zermatt (Svizzera) e Cervinia (Aosta), la prima gara transfrontaliera di Coppa del mondo di sci alpino. La decisione stamane, dopo il controllo finale della neve da parte del direttore di gara Hannes Trinkl e dell'assistente Raimund Plancker, a causa della mancanza di neve e delle condizioni di sicurezza sul percorso.

"L'ultimo controllo della neve per la gara maschile si è svolto oggi, ma sfortunatamente il tempo non ha collaborato. La pista sul ghiacciaio è pronta per la gara, ma nella parte bassa del percorso ha piovuto molto. Dalla fine del ghiacciaio all'arrivo la pista non è pronta per la corsa e non è garantita nemmeno la sicurezza per gli atleti, per questo le gare maschili sono state annullate", fa sapere la Fis.

"Tuttavia, gli organizzatori - aggiunge la federazione - stanno continuando a lavorare a pieno ritmo per poter svolgere le gare femminili previste il 5 e 6 novembre".

Martedì 25 ottobre si svolgerà il controllo neve definitivo per le gare femminili. In ogni caso "la Fis riconosce i grandi sforzi degli organizzatori". (ANSA).