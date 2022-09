Coppa del Mondo di sci, via libera Fis a opening sul Cervino

(ANSA) - AOSTA, 21 SET - La Federazione internazionale sci e snowboard (Fis) ha dato il libera definitivo allo svolgimento della "Matterhorn Cervino Speed Opening", doppio appuntamento di apertura della stagione di Coppa del Mondo di sci in programma tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. L'ultima ispezione dei tecnici Fis (sopralluogo di pista, aree di partenza e arrivo, tv compound e location che ospiteranno i centri media) si è svolta nei giorni scorsi ed ha avuto esito positivo.

L'appuntamento con le discese libere è previsto il 29 e 30 ottobre per gli uomini e il 4 e 5 novembre per le donne. Si cimenteranno sulla nuova pista "Gran Becca", disegnata dal campione olimpico Didier Défago. La partenza è prevista dalla Gobba di Rollin (Zermatt) e l'arrivo a Laghi Cime Bianche (Cervinia).

"Le nevicate dello scorso fine settimana, il brusco abbassamento delle temperature e le precipitazioni nevose previste per il prossimo weekend - dicono gli organizzatori - fanno ben sperare nel successo di questi appuntamenti storici". (ANSA).