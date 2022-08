Sci: ambiente; Fis rinvia divieto delle scioline al fluoro

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Il divieto di utilizzare scioline al fluoro, annunciato quasi tre anni fa in quanto prodotto dannoso per la salute e l'ambiente, è stato nuovamente posticipato, fino al termine della stagione 2023-2024, ha annunciato la Federazione Internazionale di Sci (FIS). Dopo aver decretato nell'ottobre 2019 il suo divieto a sorpresa per la stagione 2020-2021, averlo posticipato all'estate 2021, e poi al 2022, ecco l'ennesimo rinvio "per lasciare più tempo al perfezionamento dello strumento di rilevamento del fluoro", scrive la FIS in un comunicato.

I prodotti fluorurati sono stati ampiamente utilizzati dagli anni '80 per guadagnare velocità, principalmente nello sci nordico. Diversi studi ne hanno riportato la nocività per la salute delle persone che li applicano e per l'ambiente. La FIS da quasi tre anni sviluppa con un'azienda specializzata e l'istituto di ricerca tedesco Frauhofer uno strumento (una specie di pistola termica) per eseguire test del fluoro rapidi, affidabili ed economici durante le competizioni. (ANSA).