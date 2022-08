Anche Goggia vola in Argentina per preparare prossima stagione

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Sofia Goggia è pronta per cominciare gli allenamenti che l'attendono oltre oceano nell'inverno argentino in vista della stagione dello sci alpino, al via il 22 ottobre prossimo a Soelden (Austria). La campionessa bergamasca partirà da Fiumicino alla volta di Ushuaia venerdì 19 agosto, per far poi ritorno in Italia a partire da venerdì 23 settembre.

Nella Terra del fuoco ci saranno anche Marta Bassino e Federica Brignone, in partenza sempre il 19 agosto, mentre il 26 giungeranno le atlete del gruppo Coppa del mondo polivalenti.

Tra gli uomini, che dal 22 agosto sarà presente in Argentina anche Dominik Paris, mentre sempre il 19 sbarcheranno Simon Maurberger, Tommaso Sala e Alex Vinatzer. (ANSA).