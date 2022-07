Coppa del Mondo di sci a Cervinia, biglietti dal 30 agosto

(ANSA) - AOSTA, 14 LUG - Saranno messi in vendita il 30 agosto (alle 18) i biglietti per assistere alle quattro gare di Coppa del Mondo di sci alpino (due discese libere maschili e due discese libere femminili) in programma nel prossimo autunno tra Zermatt e Cervinia, intorno al Cervino. Si potranno acquistare sul sito www.speedopening.com. La capienza prevista è di 6.000 spettatori per gara. Il prezzo varia da 30 a 60 franchi svizzeri.

Le gare maschili sono in calendario il 29 e 30 ottobre, quelle femminili il 5 e 6 novembre. La partenza della discesa è ai 3.720 metri di quota del ghiacciaio di Plateau Rosà (Zermatt) e l'arrivo ai 2.835 metri di quota di Cime Bianche laghi (Cervinia). Tra le novità prevista c'è la moderna stazione di partenza alimentata esclusivamente con un impianto fotovoltaico.

"Per la prima volta - ha detto Franz Julen, presidente del comitato organizzatore - due paesi organizzano insieme un evento del genere di Coppa del Mondo di sci alpino. Noi siamo pronti.

Bisogna sperare che ci siano le migliori condizioni per lo svolgimento delle competizioni". "Quello che è stato fatto in questi pochi mesi - ha aggiunto Flacio Rosa, presidente della Fisi - è incredibile, per organizzare gare del genere di solito ci vogliono degli anni". Infine per il sindaco di Valtournenche-Cervinia, Jean-Antoine Maquignaz "è un sogno che si avvera, questo appuntamento per noi ha un grande valore dal punto di vista turistico e di promozione del territorio".

