Cdm donne: varata stagione 2022/23, quattro tappe italiane

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Il Consiglio della Fis ha ufficializzato il calendario della Coppa del mondo femminile per la stagione 2022/23. Il numero totale delle competizioni sarà di 41, con 11 discese, otto supergiganti, 10 giganti, 11 slalom e un parallelo. Le tappe italiane saranno quattro, a partire dall'inedito appuntamento con la velocità e le due discese di Cervinia-Zermatt di sabato 5 e domenica 6 novembre, prime gare transfrontaliere di coppa.

Sestriere tornerà poi in Coppa del mondo dopo tre stagioni di assenza con un gigante e uno speciale sabato 10 e domenica 11 dicembre. Le montagne italiane saranno protagoniste anche a Cortina d'Ampezzo da venerdì 20 a domenica 22 gennaio con due supergiganti e una discesa, mentre martedì 24 gennaio toccherà a Plan de Corones con un gigante. La coppa osserverà poi una pausa per i Mondiali di Meribel (Francia) dal 6 al 19 febbraio 2023.

Le consuete Finali saranno sulle nevi di Andorra. (ANSA).