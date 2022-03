Sci: gioia Brignone, "stagione è andata alla grande"

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Oggi sono molto emozionata ed è stato bellissimo, era il mio sogno da sempre. E' ovvio che mi sarebbe piaciuto farlo con una bella gara finale e non mi è venuto. Sono comunque contenta: la coppa è l'insieme di una stagione andata alla grande, soprattutto in superg": così Federica Brignone al termine dell'ultimo supergigante stagionale che l'ha vista alzare la coppa di specialità al cielo di Courchevel.

"Sto sciando davvero bene, oggi non so cosa sia successo, non ho tirato una curva - ha aggiunto al sito della Fisi - Non è andata come mi sarebbe piaciuto, soprattutto davanti al mio fan club che è venuto a vedermi. Alla fine, la Coppa premia la migliore della stagione e vuol dire che è andata bene. È due anni che tutti aspettiamo di fare festa e non vedo l'ora di tornare a casa. Dovrò aspettare fino alla fine delle finali ma non vedo l'ora" (ANSA).