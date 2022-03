Sci: Goggia vince coppa discesa, ultima gara a Shiffrin

(ANSA) - COURCHEVEL, 16 MAR - Sofia Goggia ha vinto la coppa del mondo di discesa, - la terza dopo quelle conquistate nel 2018 e nel 2021 ed una in piu' dell'ex grande velocista azzurra Isolde Kostner - nell'ultima gara stagionale a Courchevel.

La gara e' stata vinta - successo n.74 - dalla statunitense Mikaela Shiffrin in 1.27.00 ipotecando cosi' anche la conquista della sua quarta coppa del mondo e festeggiando subito con il suo fidanzato Aleksander Kilde che aveva gareggiato pochi minuti prima vincendo la coppa di discesa.

Seconde ex aequo in 1.27.10 - sulla difficile pista Eclipsi, la stessa degli uomini, con caldo, neve molle e scivolosa - l'austriaca austriaca Christine Scheyer e la svizzera Joana Haehlen. Per ltalia la migliore e' stata Elena Curtoni 10/a in 1.27.59 seguita da Federica Brignone 11/a in 1.27.62, Sofia Goggia, 12/a in 1.27.68 e Marta Bassino 14/a in 1.27.75 . Chiude Nadia Delago 25/a in 1.29.83.

Nella classifica generale di Coppa del Mondo discesa libera, Goggia e' prima a 504 punti, davanti all'austriaca Corinne Suter (407) che per insidiare il primo posto oggi avrebbe dovuto vincere ma ha chiuso 19/esima, e alla ceka Ester Ledecka, a 339 punti.

Domani alle Finali tocca al superG, con coppa gia' vinta da gederica Brignone. (ANSA).