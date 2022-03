Sci: cdm; Kriechmayr vince discesa Courchevel, coppa a Odermatt

(ANSA) - COURCHEVEL (FRANCIA), 16 MAR - L'austriaco Vincent Kriechmayr ha vinto alle Finali di Courchevel l'ultima discesa della stagione. Dietro di lui lo svizzero Marco Odermatt per il quale, a 24 anni, è arrivata così anche la certezza aritmetica di aver vinto la grande coppa del mondo quando mancano ancora tre gare. Terzo l'altro svizzero Beat Feuz, i quale ha interrotto dopo quattro stagioni consecutive un magico filotto che lo aveva visto leader assoluto dei velocisti. La coppa di discesa è andata infatti al norvegese Aleksander Kilde, oggi 4/o, già vincitore di quella del superG.

Per l'Italia il migliore è stato - su una pista Eclipse bella e difficile, con grandi salti e curve molto tecniche, ma con un fondo morbido per il caldo nella parte bassa - Dominik Paris, sesto. E' un piazzamento che lo porta sul podio della discesa, terzo miglior velocista 2021-'22 dopo Kilde e Feuz in una stagione in cui l'azzurro ha registrato due successi. Poi ci sono Matteo Marsaglia 11/o e Christof Innerhofer 21/o. Domani tocca l'ultimo superG. (ANSA).