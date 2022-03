Sci: finali Cdm, Innerhofer 4/o tempo in prova discesa

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Prima prova di discesa libera sulla nuova 'Eclipse' di Courchevel, la pista che ospiterà i Mondiali nel 2023 e che quest'anno è teatro delle Finali di Coppa del mondo. Il miglior tempo è stato del tedesco Josef Ferstl, in 1'53″17, davanti agli svizzeri Niels Hintermann, a 18 centesimi, e Stefan Rogentin, a 33. Al quarto posto, con 36 centesimi di ritardo c'è Christof Innerhofer, ancora dolorante al ginocchio sinistro, dopo l'infortunio sopportato a Kvitfjell. Innerhofer ha comunque provato ad attaccare, per saggiare le sue possibilità su una pista che gli piace e si addice alle sue caratteristiche.

Lo stesso si può dire per Matteo Marsaglia, quinto, a 64 centesimi dal leader, ma anch'egli a suo agio sull'Eclipse.

Più fatica ha fatto Dominik Paris, che deve ancora trovare il feeling migliore con una pista non proprio tagliata per il suo stile di gara. "E' un tracciato pieno di curve, molto difficile e tutto da studiare. Ho fatto fatica", le sue parole. Domani ultima prova. (ANSA).