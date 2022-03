Biathlon: Cdm; Wierer 2/a nella pursuit di Kontiolahti

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Torna sul podio della pursuit Dorothea Wierer, seconda nella gara ad inseguimento di Kontiolahti, alle spalle della norvegese Tiril Eckhoff, terza la tedesca Denise Herrmann. Dorothea Wierer aveva preso il via per 17/a con quasi un minuto di ritardo da Eckhoff, dopo il primo poligono netto, si trovava già in undicesima posizione a 54 secondi dalla vetta.

Anche il secondo tiro, a terra, è pienamente positivo per la campionessa di Anterselva che sale in settima posizione a 52 secondi da Eckhoff. Ancora uno zero nel primo tiro in piedi e Dorothea è quarta e mette nel mirino il podio.Al quarto tiro sbagliano tutte le migliori, ma non la Wierer, che grazie al 20 su 20 esce con il secondo posto a soli 14 secondi dalla norvegese. Finale al cardiopalma, ma il secondo posto è italiano a contrassegnare probabilmente il miglior inseguimento stagionale per la 32enne delle Fiamme Gialle.

Federica Sanfilippo chiude appena fuori dalla zona punti, con il 41/o posto, 2 errori, e 3'43″6 di ritardo dalla prima, mentre Samuela Comola è 57/a con 7 errori e oltre 6 minuti di svantaggio. (ANSA).