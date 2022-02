Sci: a Kristoffersen anche slalom 2 Garmisch, Razzoli sesto

(ANSA) - GARMISCH-PARTENKIRCHEN (GERMANIA), 27 FEB - Con due successi in due giorni, anche il secondo slalom speciale di cdm di Garmisch è stato vinto dal norvegese Henrik Kristoffersen in 1.52.66. Dietro di lui - dopo una serie di inforcate degli atleti che erano al comando della prima manche - l'inglese Dave Ryding in 1.53.01 ed il tedesco Linus Strasser in 1.53.13.

Miglior azzurro è stato il veterano Giuliano Razzoli, buon 6/0 in 1.53.23. Poi ci sono Alex Vinatzer 9/o in 1.53.62 e Tommaso Sala 19/o in 1.54.74.

La prossima tappa di coppa è a Kvitfjell, in Norvegia, con il ritorno di Dominik Paris e degli uomini jet: da venerdì a domenica due discese ed un superG. (ANSA).