Sci: Slalom Garmisch, in testa Tanguy

Lo svizzero Nef Tanguy in 53.46 e' al comando dopo la prima manche del primo dei due slalom speciale di cdm in programma a Garmisch.

Dietro di lui - su una pista dal fondo trattato con acqua e sale, con un tratto iniziale molto ripido ed un lungo tratto finale pianeggiante - il norvegese Henrik Kristoffersen in 53.53 e l'altro svizzero Loic Meillard in 53.54 Piu' indietro gli azzurri con il migliore che e' stato Tommaso Sala, 14/o in 54.78. Poi ci sono Stefano Gross 17/o in 55.01, Giuliano Razzoli 20 /o in 55.05 e Alex Vinatzer 22/o in 55.15 mentre fuori e' finito Simon Maurberger .

Seconda manche alle ore 12,30.