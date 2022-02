Sci: Cdm donne; Haehlen più veloce in prova discesa libera Crans

(ANSA) - CRANS-MONTANA, 24 FEB - La Svizzera Johans Haehlen ha realizzato il miglior tempo nella prima prova cronometrata in vista delle due discese femminili di Coppa del mondo del prossimo fine settimana a Crans montana. Sul Mont Lachaux l' elvetica ha fermato il cronometro sul tempo di 1'32″36 seguita con 65 centesimi di distacco, la norvegese Ragnhild Mowinckel.

Terza posizione per la francese Laura Gauche a 80 centesimi.

Quarto tempo per l'azzurra Francesca Marsaglia, partita col pettorale numero 30, a 89 centesimi. Settima posizione per Elena Curtoni, sulla pista che già l'aveva vista sul podio lo scorso anno, a 1″31 seguita da Federica Brignone 14esima a 1″72 e Sofia Goggia, 17esima a 1″82 . Ventiquattresimo tempo per Karoline Pichler e ventisettesimo per la debuttante Elena Dolmen a 2″46.

Nadia Delago 34esima, Roberta Melesi 36esima, Nicol Delago 38esima e infine l'altra debuttante Monica Zanoner, 47esima.Domani è in programma il secondo allenamento . la classifica di discesa vede al comando Sofia Goggia con 400 punti, seguita da Corinne Suter a 331 e Ramona Siebenhofer con 278.

A Crans Goggia può fare dunque un bel passo in avanti verso la conquista della coppa. (ANSA).