Pechino, il bilancio di Roda: "Mi aspettavo qualcosa di più"

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Ho subito detto che avremmo potuto raggiungere la doppia cifra nel medagliere. Il settore maschile è quello più penalizzato, perché è la seconda Olimpiade che non riesce a portare medaglie. Mi aspettavo qualche risultato in più, gli atleti da medaglia li avevamo: Paris, Innerhofer, De Aliprandini, lo slalom. Così è andata, spiace non aver portato risultati". Lo ha detto il presidente della Fisi, Flavio Roda, tracciando un bilancio della manifestazione che si concluderà domani, sul sito della Federazione. "Ci si poteva aspettare qualcosa di più anche dal biathlon - aggiunge -. Bisogna dire che hanno gareggiato in condizioni al limite, sappiamo che Dorothea soffre questo genere di situazioni, e comunque si è presa una bella medaglia. Però, qualcosa in più me l'aspettavo. Dobbiamo poi ricordare i problemi dello slittino. E' arrivata la medaglia di Fischnaller, poi la positività al Covid, che ci ha tolto il miglior atleta nella gara a squadre". "Il fondo ha confermato il grande campione Pellegrino, ma dietro di lui c'è poco - sottolinea -.

Io ho un'idea molto chiara sul fondo. C'è un lavoro sui giovani, che sono anche bravi, ma bisogna vedere se arriveranno ad alto livello. C'è un po' di preoccupazione. Lo snowboard ha fatto la propria parte, ma ci stava anche l'oro. La Moioli è stata un po' penalizzata dalla pista". "Le medaglie sono cresciute rispetto alla passata Olimpiade, sono in crescita da due rassegne. E' mancato l'oro, che dà un valore aggiunto. Sono comunque nove medaglie, delle quali non sono deluso, per certi versi sono anche soddisfatto, ma aspettavo qualcosa in più", conclude.

