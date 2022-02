Pechino: skicross maschile; doppietta svizzera, Deromedis quinto

(ANSA) - PECHINO, 18 FEB - Simone Deromedis ha chiuso al quinto posto nella gara di skicross maschile alle Olimpiadi di Pechino, vinta dallo svizzero Ryan Regez, davanti al connazionale Alex Fiva. Il bronzo è andato al russo Sergey Ridzik. "Sono venuto a Pechino con aspettative alte, cercando però di non mettermi troppa pressione - ha dichiarato a fine gara Deromedis, 21 anni, di Trento - La stagione è andata molto bene per ora, sono in forma e questa finale è sfumata proprio all'ultimo momento. Peccato perché ero primo a due curve dall'arrivo, son rimasto incastrato e mi hanno superato, poi ho vinto la finalina e comunque ci sono e spero che le prossime gare continuino ad andare bene". Già domani Deromedis sarà in Russia per due prove di Coppa del mondo. (ANSA).