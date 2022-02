Pechino: Malagò,'Brignone-Goggia? Spero non altre puntate'

(ANSA) - YANQING, 17 FEB - "Siamo in piene Olimpiadi.

Federica Brignone ha preso una medaglia strepitosa, complicata, Sofia Goggia sappiamo tutti quello che ha fatto. C'è un'altra gara fra 48 ore dove ci giochiamo un'altra medaglia, mi auguro non ci siano altre puntate". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a proposito delle frizioni tra le due sciatrici. "Ci sono ancora tre giorni di gare e in due abbiamo carte da giocare: probabile, possibile, complicata", ha aggiunto Malagò, in visita a Casa Italia a Yanqing, a proposito delle occasioni per andare a medaglia. (ANSA).