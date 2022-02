Pechino: Brignone "già due medaglie, è fantastico"

(ANSA) - YANQING, 17 FEB - "Dopo il SuperG ero delusa e stanca, della serie 'voglio andare a casa', ma poi mi sono rinfrancata un po' e allenandomi in slalom mi sono detta: 'Sono ai Giochi faro tutto quello che posso!'. Ed eccomi qua. Avere già due medaglie è sicuramente fantastico". Così Federica Brignone, bronzo nella combinata femminile alle olimpiadi di Pechino. "Oggi Gisin e Holdener hanno sciato benissimo in slalom, non avevo possibilità. Mi ha aiutato l'uscita di Shiffrin - ha proseguito la valdostana -, ma questo è lo sport.

In questa gare bisogna cercare di sciare al meglio ma senza troppi rischi. Nello slalom sono partita forte ma poi ho tenuto". (ANSA).