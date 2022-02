Quario conferma su Goggia, ruolo giornalista diverso da madre

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Maria Rosa Quario ribadisce dalla prima all'ultima le sue parole su Sofia Goggia e lo fa in un articolo che uscirà domattina su 'Il Giornale', testata con la quale la Quario collabora ininterrottamente dal 1986".". Lo rendono noto all'ANSA fonti a lei vicine, in merito alle dichiarazioni rilasciate dalla ex sciatrice a Radio Capital e riprese oggi molti mezzi di comunicazione e profili social.

"L'articolo - proseguono le fonti vicine a Quario - vuole anche mettere in evidenza la differenza fra il ruolo di giornalista e quello di madre di Federica Brignone, due aspetti che Maria Rosa Quario ha sempre saputo tenere ben separati".

(ANSA).