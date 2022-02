Pechino: Quario "Goggia egocentrica, con mia figlia mai amiche"

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Sofia Goggia è molto egocentrica. Ha una determinazione impressionante ma il suo infortunio non era così grave perchè è tornata dopo 23 giorni e se uno si rompe una gamba non credo che possa tornare in pista dopo 23 giorni".

Maria Rosa Quario, ex sciatrice azzurra e madre di Federica Brignone, è intervenuta così al Tg Zero di Radio Capital, dopo gli argenti olimpici a Pechino della figlia nel gigante e della Goggia in libera.

"Sofia si vede molto al centro dell'attenzione, si piace, si loda tanto e gode - ha proseguito Quario -. Cerca attenzione da morire. Federica invece è timida e non le importa piacere alla gente".

Infine ha puntualizzato: "Sofia e Federica non sono mai state amiche, non si sono mai prese. Goggia ultimamente ha detto che sono amiche, ma non è vero!". (ANSA).